Per la prima volta i Ports Of Genoa al salone Internazione Transport Logistic di Monaco Di Baviera

Savona/Genova. Per la prima volta, sotto le insegne di “Ports of Genoa – The Shipping Community”, l’intero cluster portuale di Genova e Savona parteciperà in maniera unitaria alla fiera Transport Logistic che si terrà a Monaco di Baviera dal 4 al 7 giugno.

Agli operatori del sistema produttivo e logistico europeo i Ports of Genoa presenteranno la propria variegata offerta di servizi logistici ed il Programma di Interventi Straordinari, che permetterà, di migliorare progressivamente, ma in tempi certi, l’efficienza della supply chain dal Mediterraneo all’Europa.

Il traguardo resta il 2023, quando il completamento del Terzo Valico consentirà di allineare la qualità del servizio da Sud a quella dei competitor nord europei e i Ports of Genoa potranno consolidare il proprio ruolo di Southern Gateway to Europe.