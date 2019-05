Borghetto Santo Spirito. Attimi di paura questa mattina poco dopo le 5 a Borghetto per un giovane protagonista di un incidente sull’Aurelia nel tratto verso Loano.

Secondo quanto ricostruito il ragazzo era al volante dell’auto sul lungomare Marconi quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo all’altezza del passaggio a livello andando a sbattere contro il muro che delimita la carreggiata: l’impatto ha fatto finire la vettura sui binari ferroviari.

Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco, di un’ambulanza della Croce Rossa di Ceriale e dell’automedica Sierra 4. Il ferito è stato portato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il traffico ferroviario è stato bloccato per circa mezz’ora per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dell’auto. Per i rilievi dell’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia stradale.