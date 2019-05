Passino (Insieme per il Futuro): “Palio Storico evento principe dell’estate. Orgoglioso del lavoro svolto”

Albenga. “Questa mattina, in Comune, è stata presentata la decima edizione di quello che è l’evento principe del luglio ingauno e, più in generale, dell’estate tutta albenganese: il Palio Storico di Albenga. E sono davvero orgoglioso del lavoro svolto in questi anni dall’amministrazione tutta e dall’ufficio turismo”.

Parola del candidato Alberto Passino (Insieme per il futuro) a sostegno del candidato sindaco Riccardo Tomatis. Passino, che nel suo ruolo di assessore al Turismo ha contribuito attivamente alla realizzazione delle diverse edizione dell’evento, ha voluto cogliere l’occasione per esternare “la sua soddisfazione e in merito alle migliorie apportate in vista dell’edizione 2019” e per “ringraziare tutti coloro che hanno contributo”.

“Voglio ringraziare l’associazione Palio, il suo presidente, il direttivo e i quartieri che hanno lavorato con me in questi 5 anni alla realizzazione di questo evento. Quella che sta per iniziare, già approvata e finanziata dall’amministrazione per ovviare a qualsiasi piccola interruzione dovuta alle elezioni, sarà un’edizione ricca di grandi novità e riconferme. E per questo voglio riservare un plauso al lavoro duro svolto da tantissimi volontari”.

“Lo abbiamo fatto insieme, come amministrazione e assessorato, e colgo pertanto l’occasione per ringraziate tutto l’ufficio turismo a cui vanno riconosciuti grandi meriti, anche quello di avermi sopportato. La speranza è di poter continuare a lavorare in questo modo già a partire dal 27 maggio prossimo venturo”, ha concluso Passino.