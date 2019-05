Parchi, Valente (M5S) incontra le associazioni: “Richiesta di impugnazione al Governo della legge regionale”

Liguria. “Ho incontrato alcune associazioni ambientaliste tra cui il Wwf, Italia nNstra e Friday for Future che hanno inviato una richiesta di impugnazione al Governo nella quale evidenziano i numerosi punti controversi della legge regionale sui parchi approvata lo scorso aprile in consiglio regionale”.

Lo dichiara il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Simone Valente nel corso di un incontro in corso a Savona con le associazioni ambientaliste.

“Le associazioni, che hanno il mio totale sostegno, hanno esaminato gli aspetti più gravi della legge che riguardano la cancellazione totale delle aree protette di interesse provinciale – sono 42, tutte appartenenti alla provincia di Savona – e la riduzione della superficie di quattro parchi liguri”.

“Come ho già detto in occasione dell’approvazione della legge, questo testo voluto dalla Giunta Toti nasce in totale controtendenza rispetto alle politiche del Ministro Costa sulla tutela ambientale ed ha come unico scopo quello di favorire alcune lobby come quelle dei cacciatori e degli speculatori, danneggiando il turismo e l’agricoltura sostenibile” conclude Valente.