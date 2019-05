Parchi regionali, il Pd all’attacco: “Atteggiamento incomprensibile da parte di Mai, nuovo schiaffo alle aree protette”

Regione. “Continua l’accanimento dell’assessore Mai nei confronti dei parchi liguri. Dopo l’approvazione della sua pessima legge di riordino, l’esponente leghista assesta un altro schiaffo alle associazioni ambientaliste, a Federparchi e ai territori”. Lo affermano i consiglieri regionali del gruppo Pd.

“Il tavolo tecnico riunito solo una volta per stilare l’agenda dei lavori, era stato promesso a seguito del via libera alla legge Mai, ma non verrà riconvocato prima del 21 maggio e quindi prima del voto in consiglio per entrare nel merito dei piani dei parchi come era stato promesso davanti alla stampa. Le associazioni avevano chiesto di poter avviare quella discussione prima del dibattito in aula, per avanzare alcune proposte di modifica ai piani. Ma l’assessore Mai, oggi in commissione, si è rimangiato la parola e si è opposta di fronte alla richiesta dell’opposizione di convocare prima del 21 associazioni e Federparchi. Un atteggiamento incomprensibile, visto che il tavolo tecnico era una delle poche cose buone uscite fuori dalle sedute di consiglio necessarie ad approvare la legge di riordino”.

“Quel tavolo avrebbe consentito di fare qualche passo in avanti. Ma non sarà così, visto che l’assessore non attuerà quanto deciso dall’aula. Parliamo di piani fermi da due anni, che oggi Mai vuole approvare in fretta e furia ignorando le sacrosante ragioni delle associazioni. Si è persa un’altra occasione per dare voce al territorio”.

La delibera sui piani dei parchi liguri è stata discussa ed approvata oggi dalla quarta commissione su territorio ambiente. Il presidente e consigliere regionale della Lega, Giovanni De Paoli, spiega che “ipiani dei parchi liguri prevedono una serie di normative, tra cui l’aggiornamento e la definizione dei nuovi confini. La relativa delibera ha coinvolto i parchi dell’Antola, delle Alpi liguri, del Beigua e dell’Aveto. Tra le altre cose, c’è un importante emendamento della giunta, che porta una novità sul nostro territorio”.

“Si tratta della sperimentazione, nei parchi del Beigua e delle Alpi liguri, dell’utilizzo di motoseghe elettriche per le lavorazioni forestali durante il periodo di sospensione di tali operazioni: ad esempio durante le fasi più delicate di nidificazione e cova delle specie di interesse comunitario. La tecnologia, peraltro, oggi offre strumenti particolarmente silenziosi che abbattono significativamente il disturbo verso tali specie, lasciando quindi spazio a una valutazione del caso concreto che supera il divieto posto in via generale”.

“Ringrazio in particolare l’assessore regionale Stefano Mai per l’impegno e il proficuo lavoro che ha portato con successo alla delibera approvata oggi nell’interesse della comunità e del territorio ligure. Ora il documento sarà portato in consiglio regionale per l’approvazione definitiva”.