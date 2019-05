Alassio. Ancora doppietta savonese alla 48ª edizione dell’International German Cup di pattinaggio, che si è conclusa ieri a Friburgo. Alessandro Trisciani, della società La Rocca di Savona, ed Edoardo Parasi, dell’Olimpia Roller Team, sono saliti sul podio della prestigiosa manifestazione tedesca.

Per Trisciani si tratta di una medaglia d’oro negli obbligatori, categoria Jeunesse. Parisi ha conquistato la medaglia d’argento, proseguendo così la sua carriera dopo aver ricevuto l’Adelasia d’Argento per i successi dello scorso anno. I due avevano già conquistato due vittorie nell’edizione 2018 della manifestazione tedesca.

“Un vero piacere e sempre un’emozione apprendere dei successi dei nostri atleti al di fuori delle pareti di casa – il commento della consigliera incaricata allo sport per il comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – Sono felice per l’atleta, per l’associazione che ne segue allenamenti e sviluppo, e per il tessuto sportivo alassino. A Edoardo e all’Olimpia vanno i miei complimenti e quelli dell’amministrazione per il grande lavoro che stanno facendo e per i risultati che ne derivano”.