Paola Carrara nella lista “Pietra Sempre”: “Con Luigi De Vincenzi un sindaco presente e attivo sul territorio”

Pietra Ligure. Paola Carrara, docente, collaboratore del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure, responsabile del plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado di Borgio Verezzi, in campo con la lista “Pietra Sempre” a sostegno del candidato sindaco Luigi De Vincenzi.

E’ assessore uscente, con deleghe alla pubblica istruzione, politiche sociali e politiche giovanili.

“Sono pietrese di nascita e l’amore che provo per il mio paese mi porta a rimettermi in gioco; pertanto, sarei orgogliosa di continuare a lavorare per la comunità dando il mio contributo” afferma.

“Ho scelto di appartenere alla lista civica “Pietra Sempre” perchè ritengo che il programma proposto sia il più completo e aderente alle necessità di Pietra Ligure. Grazie alla capacità, competenza ed esperienza del candidato sindaco Luigi De Vincenzi, peraltro, coadiuvato da una squadra entusiasta, energica, preparata e ben articolata di cui mi onoro farne parte, sono certa che gli impegni presi potranno essere mantenuti” aggiunge.

“Altro fattore per me fondamentale è la dichiarata disponibilità del candidato sindaco ad “esserci sempre”… Questa è la condizione necessaria per raggiungere gli obiettivi prefissati, con un confronto e la condivisione con la cittadinanza di Pietra Ligure, che avrà sempre un interlocutore presente e attivo sul territorio” conclude Paola Carrara.