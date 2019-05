Pallare, Sergio Colombo eletto sindaco

Pallare. Sergio Colombo è per la terza volta sindaco di Pallare. La sua lista “Tutti per Pallare, pallare per tutti” ha ottenuto il 52.88 per cento dei voti, superando di misura la lista “Uniti per Pallare” del sindaco uscente Giovanni Delfino.

Queste le preferenze ottenute dalla lista vincitrice: Giulia Belli 18, Fabio Canone 19, Giampiero Draperi 18, Romina Gagliolo 9, Andrea Gavacciuto 7, Gisella Germano 6, Cristina Lagorio 64, Fabrizio Marenco 10, Roberto Musetti 35, Achille Morando 30.

La lista Delfino: Marco Giaccone 16, Rossano Briano 30, Lorenzo Garbarino 11, Mirco Panelli 9, Alberto Boschi 22, Elisa Morena 22, Laura Vignolo 18, Eleonora Deprati 24, Valentina Cagnone 20, Sara Peluffo 19.