Pallapugno: partito il campionato femminile

Murialdo. È partito il campionato femminile con due vittorie in trasferta: colpo della San Leonardo che vince a Cuneo (1-7 alla pausa, 3-9 il finale), mentre la Canalese passa a Murialdo (anche qui 1-7 al riposo, 2-9 al termine).

Il tabellino:

Murialdo-Canalese 2-9

Murialdo: Simona Roascio, Arianna Bertone, Fabiola Oddone, Serena Casella.

Canalese: Francesca Moretti, Milena Cavagnero, Giulia Cocino, Lais Oana Ionela (Stella Aurora)

I risultati della 1ª giornata:

Murialdo-Canalese 2-9

Subalcuneo-San Leonardo 3-9

martedì 28 maggio ore 21 a Monastero Bormida: Gymnasium Albese B-Gymnasium Albese A

ha riposato: Amici Castello

La classifica: Canalese, San Leonardo 1, Gymnasium Albese A, Gymnasium Albese B, Amici Castello, Subalcuneo, Murialdo 0.

Il programma del 2° turno:

mercoledì 29 maggio ore 20,30 a Canale: Canalese-Amici Castello

sabato 1 giugno ore 18.30 a Imperia: San Leonardo-Gymnasium Albese B

lunedì 3 giugno ore 21 ad Alba: Gymnasium Albese A-Murialdo

riposa: Subalcuneo

In campo maschile, in Serie C2 la Don Dagnino che resta leader al comando, superando il Centro Incontri: 4-6 alla fine del primo tempo, 6-11 al termine; negli ultimi tre giochi in battuta Somà al posto di Capato nella quadretta di Andora, in quella di casa poca fortuna per Revelli che appena entrato è stato costretto ad uscire al terzo pallone per una pallonata sul naso. Sale il Caraglio che batte la Spec (8-2 alla pausa, 11-4 al fischio di chiusura).

Il tabellino:

Centro Incontri-Don Dagnino 6-11

Centro Incontri: Gianluca Lamberti, Stefano Dutto, Loris Silvestro, Lorenzo Golè (Paolo Revelli).

Don Dagnino: Miki Capato, Davide Somà, Alessandro Cardone (Andrea Bertola), Albert Capato.

Arbitro: Mauro Unnia.

I risultati della 5ª giornata:

Centro Incontri-Don Dagnino 6-11

Caraglio-Spec 11-4

Tavole-San Leonardo 5-11

Taggese-San Biagio 7-11

ha riposato: Peveragno

La classifica: Don Dagnino 5, Caraglio 3, Spec, Taggese, Centro Incontri, San Biagio, San Leonardo 2, Peveragno 1, Tavole 0.

Il programma del 6° turno:

martedì 28 maggio ore 21 a Imperia: San Leonardo-Taggese

martedì 28 maggio ore 21 a Peveragno: Peveragno-Tavole

martedì 28 maggio ore 21 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Centro Incontri

martedì 28 maggio ore 21 ad Andora: Don Dagnino-Caraglio

riposa: Spec