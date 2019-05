Pallacanestro Borghetto, emozioni di fine stagione con nuovi innesti e la nascita del gruppo Pulcini

Borghetto Santo Spirito. Ancora poche settimane di allenamenti e anche questa stagione sportiva arriverà al termine in casa Pallacanestro Borghetto.

Questo ultimo periodo è stato caratterizzato da nuovi arrivi nella la categoria Aquilotti Junior (nati nel 2009/2010, nella foto) che si sono inseriti nel gruppo con ottimi risultati di integrazione e sportivi. Tutti e quattro i nuovi innesti hanno già debuttato nelle ultime partite disputate con Basket Cairo e Polisportiva Maremola con splendidi risultati. “La nostra filosofia, soprattutto nel minibasket, è che tutti devono avere spazio, giocare ed essere protagonisti come in effetti è stato. Siamo felicissimi che il gruppo si sia allargato e siamo carichissimi per la prossima stagione cestistica” spiegano i dirigenti della società.

Altra novità di fine anno è stata la formazione di un bel gruppo di bimbi di 5/6 anni. “Ad ora sono dodici e pare si divertano parecchio. Va ricordato che la Pallacanestro Borghetto è presente sul territorio da soli 5 anni e con il duro lavoro dei suoi collaboratori si sta inserendo nel contesto provinciale con parecchie soddisfazioni. Ricordiamo Alessia, ragazza nata nel 2006 e cresciuta nel nostro centro minibasket, ora in forza alla Pallacanestro Alassio presente nella rappresentativa provinciale ed ora sta svolgendo gli allenamenti per quella regionale. Così come gli innesti dei bimbi e delle bimbe del 2007-08 nella formazione A della categoria Esordienti. Insomma, siamo una piccola realtà con un cuore grande. Chi vuole provare può venire in palestra in via Trilussa, verrà accolto a braccia aperte”.