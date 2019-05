Pallacanestro Alassio tra selezioni, tempi supplementari e minibasket

Alassio. Settimana intensa per le squadre della Pallacanestro Alassio, che non vogliono saperne di andare in vacanza.

Martedì l’Under 18 maschile, contro il Loano Garassini in casa, gioca una gara sempre in costante equilibrio che al termine dei 40 minuti si conclude in parità. Nel tempo supplementare i gialloblù riescono a prendere un leggero vantaggio riuscendo a superare la compagine loanese 55-54. “Partita con molti errori da ambo le parti. Siamo riusciti a portare a casa una buonissima vittoria ma bisogna migliorare su tanti aspetti del gioco che vista la nostra giovane età si può sicuramente fare”.

Venerdì ultima di campionato per Alassio A nella categoria Esordienti 2007-08 che va in trasferta a Taggia cedendo alla compagine di casa ma lottando per tutti i 32 minuti dell’incontro. “I ragazzi si sono impegnati tanto ma dovevano far fronte a diverse assenze. È uscito invece che Alassio B giocherà la finale con la favorita Bordighera, a breve le date della Finale ben contenti del cammino svolto fino a questo punto”.

Sabato, in trasferta a Varazze, scende nuovamente in campo l’Under 18 (nella foto) e coglie un altro buon referto rosa. Dopo due quarti dove gli alassini non riescono a scrollarsi di dosso la tenace compagine varazzina, dopo l’intervallo lungo i gialloblù riescono ad allungare e vincere 36-51. “A livello difensivo ottima prestazione ma sul lato offensivo dobbiamo crescere molto”.

L’Under 16, dopo due risultati positivi in Coppa Liguria, incappa nella prima sconfitta nell’incontro casalingo con il Maremola. I pietresi giocano una buonissima gara e portano i gialloblù all’overtime: nel supplementare la voglia pietrese di rifarsi rispetto alla gara di andata li porta ad allungare e vincere 57-61. “Maremola ha meritato e noi dobbiamo rimboccarci le maniche per crescere su vari aspetti del gioco. Le assenze di Stefano, Giorgio e Francesco si sono fatte sentire soprattutto a livello di intensità ma non deve essere una scusante. Venerdì si scende nuovamente in campo con l’imbattuta Imperia”.

Sabato mattina lunga trasferta ad Albissola per gli Scoiattoli 2010-11 che sabato mattina giocano e si divertono con la squadra di casa giocando tanti tempi nel vero spirito minibasket. “Siamo contenti per la partecipazione nonostante l’orario e la lunga trasferta. Chi c’era ha giocato e si è divertito tanto”.

Domenica è stato anche il turno del Trofeo delle Province maschile e “facciamo i complimenti a Gabriele e Matteo per la convocazione nella Rappresentativa savonese. Bravissimi i 2006 di scuola ingauna che grazie alla bella collaborazione con Le Torri da due anni giocano con i colori gialloblu togliendosi la soddisfazione del Titolo regionale lo scorso anno e la disputa del campionato Élite quest’anno”. La Rappresentativa savonese è arrivata quarta con un unico successo ma tutte le partite sono state molto equilibrate.