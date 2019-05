Alassio. Sono stati dieci giorni intensi in casa Pallacanestro Alassio tra playoff, Coppa Liguria, minibasket e selezioni.

Gli Under 16, in Coppa Liguria, vincono la seconda partita in due gare superando Bordighera. Partita che vede i gialloblù sempre avanti e chiudere con un ottimo 78-38 a proprio favore: “I ragazzi giocano a corrente alterna con momenti di alta intensità ad altri di rilassatezza ma nel complesso buona prestazione da parte di tutti”.

L’Under 14 élite non riesce a superare Canaletto e sia gara 1 che gara 2 è ad appannaggio della squadra spezzina. In gara 1 di semifinale per tre quarti gli alassini restano incollati alla partita chiudendo sul 51-48 dopo 30 minuti. Nell’ultimo periodo Alassio supera Canaletto 51-52 ma non ne ha più e gli spezzini avanzano fino al 72-55 con un parziale finale di 21-7 nell’ultimo periodo. “In gara 2 la squadra spezzina però dimostra di essere più in palla, noi giochiamo meno bene che in gara 1 e alla fine cediamo 69-46 dopo che per due quarti siamo stati in partita. Ora giocheremo per il 3°-4° posto che qualifica agli spareggi per le fasi interregionali”.

L’Under 14, in Coppa Liguria a Imperia, riscatta la sconfitta del giorno precedente con Canaletto e vince in trasferta 51-58 portando a 4 punti in due gare il proprio bottino in questa manifestazione.

Doppio impegno anche per gli Esordienti 2007. La prima partita vede giocare le due squadre della Pallacanestro Alassio: “Tra Alassio A e Alassio B nasce una bellissima partita con tutti i bimbi protagonisti in campo e la felicità societaria di aver iscritto due squadre in questa categoria. Siamo molto contenti per questi due gruppi dove il prossimo anno molti giocheranno insieme”. Sabato mattina l’Alassio B scende nuovamente in campo e supera Olimpia Taggia 66-31 consolidando il secondo posto in classifica nel girone imperiese in un incontro più difficile di ciò che dice il risultato finale.

Domenica è stata una giornata molto intensa: al mattino gli Scoiattoli 2010 giocano ben dieci tempi con gli amici di Albenga (nella foto) con quattordici gialloblù presenti e tutti protagonisti con entusiasmo in campo. “Bella mattinata nonostante il tempo con vento forte e viva il minibasket”. Nel pomeriggio, ad Alassio, gli Aquilotti Junior 2009, con qualche assenza anche per l’impegno degli Scoiattoli 2010 al mattino, giocano con Loano Garassini e tante sono state bimbe alassine protagoniste in campo. “Brave e con molto coraggio come i maschi presenti”. Con il minibasket finisce qui? Assolutamente no! Alle 17, per più di un’ora, ben venti Pulcini del gruppo dei più piccoli (con parecchi bimbi che fanno ancora l’asilo) formano ben sei squadre e giocano tantissimo sui due campi allestiti meritandosi la caramella finale. “Siamo contentissimi di questo fine settimana dove hanno giocato ben quattro categorie minibasket coinvolgendo quasi sessanta bambini e bambine, bellissimo”.

A Chiavari si è svolto il consueto appuntamento del Trofeo delle Province femminile che quest’anno ha visto coinvolte le 2006-07 e nella Rappresentativa Savonese sono state selezionate le gialloblù Alessia Capetta e Alice Immordino (tra le poche 2007 presenti) che si sono ottimamente comportate. “Tenendo presente che questo appuntamento, più che per il risultato, è principalmente una bella vetrina per le sessanta protagoniste (Imperia, Savona, Genova, Spezia, Tigullio), Savona è arrivata seconda cedendo solo a Spezia. Altra nota positiva: Nella selezione imperiesi (tutte targate Blue Ponente) erano presenti Angelica e Florencia che sono spesso aggregate alla nostra Under 13. Brave tutte”.