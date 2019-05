Pallacanestro Alassio, ben tre finali conquistate e tante altre partite

Alassio. Siamo a fine maggio ma continuano le partite in tantissime categorie e questa settimana è stata densa di impegni per la Pallacanestro Alassio con finali e qualificazioni molto importanti. Vediamo com’è andata con i commenti delle varie categorie impegnate redatti dalla società gialloblù.

Under 18. Non riesce l’impresa all’Under 18 che doveva vincere con un buon scarto, contro la favorita Imperia, per accedere alla finale di Coppa Liguria. Inizio alla grande per i gialloblu che chiudono il primo quarto avanti di 10 ma l’esperienza degli imperiesi viene fuori e alla lunga vincono 44-57. Però applausi per i nostri che sotto leva hanno fatto un gran campionato e una bella Coppa Liguria con due referti rosa e due gialli.

Under 16. Missione compiuta e finale di Coppa Liguria conquistata per i giovani gialloblù che superano Imperia anche nell’incontro casalingo in una gara sempre condotta e conclusasi 54-38 a nostro favore! Ora, in gara unica, avremo di fronte il My Basket Genova! In bocca al lupo a Filippo per l’infortunio alla caviglia, ti aspettiamo presto.

Under 14 Élite. Due partite importanti per i gialloblù. Venerdì, in gara due, Alassio riesce a vincere a Genova contro il Cus dopo la sconfitta dell’andata: alla fine vinciamo 43-61 e ci giocheremo tutto in gara 3 oggi al Palaravizza. Finale di Coppa Liguria conquistata anche in questa categoria dove superiamo l’Olimpia 61-56 e chiudiamo questa fase con tutte vittorie attendendo di sapere dove giocheremo, presumibilmente con il Busalla.

Under 13 (nella foto). Bellissimo incontro organizzato per questa categoria dove ci è venuta a far visita la compagine piemontese del Don Bosco Rivoli. La gara è stata piacevole e il risultato a nostro favore di 88-48 è passato in secondo piano rispetto al fair play e al rinfresco che ci hanno offerto i gentili ospiti piemontesi. All’inizio della prossima stagione promettiamo di andare a Rivoli per ricambiare la visita

Under 13 femminile. Ultima di campionato e bellissima vittoria per le ragazze 2006-07 targate Blue Ponente che superano Loano al termine di una gara dove tutte hanno avuto grande spazio facendo vedere gli ottimi miglioramenti ottenuti durante la stagione: il 58-26 finale suggella un’ottima stagione!