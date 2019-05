Ospedale di Albenga, la lista “Insieme per il futuro” risponde a Ciangherotti: “Da lui solo parole, nulla di concreto”

Albenga. Non si è fatta attendere la replica della lista “Insieme per il futuro – Tomatis Sindaco” alle dichiarazioni del candidato consigliere Eraldo Ciangherotti in merito all’ospedale di Albenga.

“Ciangherotti parla di sanità – dicono dalla lista – Ma è lo stesso Ciangherotti che, quando la Regione aveva annunciato la sua scelta, aveva iniziato una raccolta firme contro la privatizzazione dell’ospedale per poi ritirarsi in modo clamoroso non appena Toti gli ha fatto tirare le orecchie? E’ lo stesso Ciangherotti che vuole difendere i centri salute, salvo poi ritirare gli ordini del giorno in consiglio comunale su chiamata della Viale? Per riprendere lo slogan degli ‘azzurri’: in campagna elettorale il vento cambia velocemente”.

“Quanto accaduto in passato basterebbe quindi a dimostrare quanto valgano in realtà le dichiarazioni di questo signore, ma vista la sua irrefrenabile smania quotidiana di apparire e di oscurare il suo stesso candidato sindaco, il silente Calleri, ancora una volta ci troviamo costretti a dover smentire categoricamente le sue solite fuorvianti dichiarazioni, rispedendo al mittente tutte le sue ridicole accuse”.

E ancora: “La sanità rappresenta sicuramente uno dei temi fondamentali, non solo della campagna elettorale, ma soprattutto della vita quotidiana dei cittadini. Ciangherotti con la sua vuota propaganda continua a promettere un futuro fantastico per l’ospedale d’Albenga, ma finora alle tante parole, spese da lui e dai rappresentanti del centro destra in regione, non è corrisposto nulla di concreto”.

“Come può un privato, che dalla gestione dell’ospedale deve guadagnarci, aumentare i servizi e i reparti utilizzando le medesime attuali risorse? Il pronto soccorso non è stato riaperto e l’affidamento della gestione del Santa Maria di Misericordia è ad oggi sottoposto ad un ricorso al Tar. Questa è la verità. I cittadini di Albenga meritano di conoscerla”.