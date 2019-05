Ospedale di Albenga, Ciangherotti: “Tomatis fa disinformazione sull’ospedale: sarà convenzionato, non privato”

Albenga. “Spiace che un medico, Riccardo Tomatis, si faccia usare dalla sinistra per fare disinformazione sull’ospedale di Albenga che dovrebbe conoscere molto bene e invece fa finta di non conoscere. D’altra parte, non si può pretendere nulla da chi finge di essere civico mentre nello spogliatoio ha personaggi del Pd, soliti noti e vecchie cariatidi della sinistra che sulla sanità ingauna sono sempre stati muti quando erano al governo. Salvo poi attaccare confondendo, il termine privato con convenzionato”. Lo afferma Eraldo Ciangherotti, candidato consigliere comunale della lista che sostiene l’aspirante primo cittadino Gerolamo Calleri.

“L’ospedale di Albenga, realizzato grazie anche a lasciti di nostri concittadini, è stato voluto ed edificato con il centrodestra in regione. Il consigliere regionale di allora, il medico Angelo Barbero, lo ha realizzato grazie anche alla sinergia con l’allora sindaco Mauro Zunino. Il centrosinistra, invece, con il presidente Claudio Burlando, l’onorevole Franco Vazio e i compagni politici di Riccardo Tomatis, lo ha progressivamente depotenziato chiudendo prima di tutto il nostro pronto soccorso (linfa vitale per la sussistenza di un ospedale) e progressivamente trasferendo altrove i nostri reparti”.

“Noi eravamo in piazza per marciare contro la chiusura del pronto soccorso: Riccardo Tomatis dov’era? Oggi, grazie al governatore Giovanni Toti il vento è cambiato: il nostro ospedale Santa Maria di Misericordia, entro fine luglio, diventerà un ospedale convenzionato e non ‘privato’, chiunque si curerà all’interno del santa maria di misericordia riceverà prestazioni gratuite o a ticket come in qualsiasi altro ospedale del sistema sanitario nazionale”.

“Ad Albenga, tra poche settimane, riavremo il pronto soccorso funzionante h24. Il santa maria di misericordia diventerà un polo sanitario di eccellenza, proprio come alcuni ospedali lombardi. Sarà un fiore all’occhiello del territorio. A costo zero per gli albenganesi. E questa operazione sarà compatibile con i bilanci sempre più risicati della sanità, perchè un gestore esterno riesce a fare molte più economie di un soggetto statale, anche solo nel semplice acquisto del materiale sanitario. Chi di noi per un consulto ulteriore per determinate patologie non va a Milano o a Monza?”

“Ecco, ad Albenga il nostro santa maria di misericordia sarà convenzionato e chi dice che ad inizio anno un paziente verrà curato meglio che a fine anno, perchè il badget è maggiore, è un bugiardo che fa terrorismo. Il Pd la smetta di andare in giro per la città a raccontare bugie sul nostro ospedale. Da anni qualcuno continua a fomentare la disinformazione tacendo però sul proprio gigantesco conflitto di interesse, da vice sindaco e medico di un centro salute finanziato con soldi pubblici”, conclude Ciangherotti.