Osiglia, Paola Scarzella si riprende la fascia

Osiglia. Era una sorta di rivincita quella andata in scena ieri ad Osiglia, a distanza di 5 anni a sfidarsi erano nuovamente Angelo Navoni, sindaco uscente e Paola Scarzella che proprio contro Navoni aveva perso nel 2014.

Il finale però questa volta è stato netto con la vittoria per 187 voti a 107, con questo risultato Scarzella si prende la rivincita dopo che nel maggio 2014 era stata sconfitta per solo 1 preferenza. “Sono contenta per la squadra – ha commentato la neo sindaco – non cercavo vendetta ma il risultato ci ha premiato, non c’è mai stato un risultato così netto nel nostro comune”.

“Abbiamo in mente di rilanciare il paese e riprendere il discorso interrotto alle scorse amministrative” ha concluso Scarzella.