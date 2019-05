Ortovero 2019, Andrea Delfino eletto sindaco: al via secondo mandato

Ortovero. In lizza ad Ortovero c’era solo la lista “Cambiamo Insieme Ortovero” che supportava il primo cittadino uscente Andrea Delfino. Per lui la sfida era quindi soltanto con il raggiungimento del quorum: obiettivo che è stato raggiunto già nel tardo pomeriggio.

“L’affluenza alle 19 è stata del 60%” spiega Andrea Delfino che, quindi, ha raggiunto il quorum necessario alla riconferma a sindaco.

Il primo cittadino appena rieletto ci tiene però ad aspettare domani per festeggiare: “Fino a che non ci sarà l’ufficialità preferisco non sbilanciarmi troppo. Però sono contento per questo risultato, per me e per la mia squadra. Se, come sembra, il quorum è raggiunto sono orgoglioso di essere rieletto sindaco del mio paese”

Nello speciale elettorale si può vedere il dato dell’affluenza e il dettaglio dello spoglio domani, 27 maggio, a partire dalle 14.

Per il sindaco uscente, protagonista di una corsa solitaria, è tutto pronto per il secondo mandato da primo cittadino.

Questi i componenti della lista: Claudio Marras, Nicole Peirano, Alessandro Gagliolo, Simone Plumeri, Anna Armato, Lia De Andreis, Fabio Capello, Simone Favara, Mario Buccella, Paolo Messuti.