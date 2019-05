Ordine e sicurezza pubblica, il prefetto Cananà incontra l’amministrazione di Borghetto

Borghetto Santo Spirito. Questa mattina il prefetto di Savona, Antonio Cananà, ha incontrato l’amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito.

A riceverlo sono stati il sindaco Giancarlo Canepa, il comandante della stazione dei carabinieri luogotenente Roberto Milano, il comandante della polizia locale Enrico Tabó, il segretario comunale Francesca Stella oltre a una nutrita rappresentanza di consiglieri comunali compresi i due capigruppo di minoranza Giancarlo Maritano e Pier Paolo Villa.

L’incontro si è svolto in un clima “profondamente collaborativo” e ha portato ad effettuare un excursus su diversi argomenti, tutti inerenti l’ordine pubblico e la pubblica incolumità.

“È stata anche un’occasione – spiega il sindaco Canepa – per rimarcare l’ottimo lavoro svolto sia dai carabinieri che dalla polizia locale sia in tema di contrasto dei reati sia in tema di sicurezza stradale e nei cantieri. Alcuni argomenti trattati necessiteranno di futuri approfondimenti ed è emersa la volontà comune di approfondirli nelle sedi opportune. L’amministrazione comunale ringrazia il prefetto per l’attenzione e la sensibilità dimostrata”.