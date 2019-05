Orco Feglino, la lista civica “Idea in Comune” incontra i cittadini

Orco Feglino. La lista civica “Idea in Comune”, gruppo consigliare uscente in corsa per le prossime elezioni amministrative di Orco Feglino, con capolista l’attuale sindaco Roberto Barelli, organizza due incontri che si svolgeranno rispettivamente martedì 14 maggio alle ore 21 ad Orco, presso il museo del territorio, e mercoledì 15 maggio sempre alle ore 21 a Feglino, presso la sala consiliare.

“Durante gli incontri – spiegano – verrà esposto il programma elettorale che si intende perseguire per amministrare il paese nei prossimi 5 anni, guardando con entusiasmo al futuro e con la consapevolezza di ciò che si è fatto nell’attuale legislatura. Saranno presentati i nuovi candidati che si uniranno a coloro i quali hanno riconfermato il loro impegno e la loro esperienza per il prossimo futuro”.

“Sarà una buona occasione per esporre idee ma nel contempo anche per raccogliere nuovi spunti di crescita da tutti i partecipanti – concludono – Lo spirito sarà quello di portare avanti un percorso iniziato 5 anni fa, con una iniezione di novità ed entusiasmo che caratterizza la nostra idea”.