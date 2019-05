Oggi pomeriggio al NuovoFilmStudio di Savona l\'anteprima del docufilm \"Crisi complessa\"

Oggi pomeriggio alle 18 al NuovoFilmstudio di Savona, presso il Consorzio delle Officine Solimano in Piazza Rebagliati a Savona, sarà presentato in anteprima il docufilm “Crisi Complessa” di Mimmo Lombezzi, Mario Molinari e Giovanna Servettaz, un progetto promosso da ARCI Savona e realizzato in collaborazione con Fondazione De Mari, Segreteria provinciale CGIL Savona ed Unione industriali della Provincia di Savona.

Il documentario racconta, in un percorso a tappe, le storie e le vicende di persone e aziende savonesi che, una dopo l’altra, sono entrate in crisi determinando una vera e propria area di “Crisi complessa” che si estende in tutto il territorio provinciale, da Albenga alla Val Bormida.

“ARCI ha da subito sostenuto il progetto, facendo rete con le altre importanti realtà locali, nella convinzione che il film rappresenti concretamente la Resistenza, anzi la Resilienza, di un’intera provincia che – assieme ai posti di lavoro – non vuol perdere la propria identità di comunità sociale” afferma Alessio Artico, savonese e vicepresidente ARCI Liguria.

“Siamo assolutamente convinti che sia fondamentale rilanciare il dibattito su una crisi economica che sta segnando la nostra provincia e più in generale il Paese – afferma il presidente ARCI Savona Franco Zunino – nella consapevolezza che mettere al centro dell’azione politica le persone voglia dire farlo in tutti gli ambiti di vita quotidiana, in primis proprio quello lavorativo, fondamentale per il sostentamento e la dignità di ogni uomo e donna. Invitiamo, pertanto, tutti i savonesi e le savonesi a partecipare alla proiezione”.