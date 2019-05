Ancora un blitz nell’area T1 a Ceriale: 12 denunce, raffica di espulsioni

Ceriale. Un “film” che si ripete… Ecco un nuovo blitz da parte dei carabinieri della Compagnia di Albenga nell’area T1 di Ceriale, zona che continua essere soggetta al degrado e problemi di ordine pubblico.

Nell’ambito dei consueti servizi di controllo delle aree degradate e abbandonate, spesso rifugio di sbandati e spacciatori, a distanza di 15 giorni dall’ultimo blitz nel cantiere cerialese i carabinieri di Ceriale, supportati dalla sezione Radiomobile di Albenga, all’alba di oggi hanno passato al setaccio l’intero complesso.

L’immenso stabile abbandonato è stato sistematicamente ricontrollato palmo a palmo, anche con l’aiuto di tre unità cinofile specializzate in forza al nucleo carabinieri di Villanova d’Albenga.

All’interno sono stati sopresi 10 cittadini marocchini irregolari e due italiani (tutti noti alle Forze dell’Ordine per la commissione di vari reati) che dormivano su giacigli di fortuna ed in mezzo alla sporcizia.

I soggetti sono stati tutti accompagnati in caserma per le attività di fotosegnalamento e successivamente portati in Questura per l’avvio dei procedimenti di espulsione (per gli stranieri) e per l’applicazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Ceriale (per gli italiani). Al termine degli accertamenti sono stati denunciati tutti per occupazione e invasione di terreni ed edifici, sette stranieri (tutti di origine marocchina) sono stati denunciati anche per non aver ottemperato a precedenti ordini di espulsione dal territorio nazionale.

I controlli delle aree abbandonate e degli stabili in disuso continuano ad essere costantemente monitorati dai Carabinieri della Compagnia di Albenga.