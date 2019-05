Notte di fuoco a Savona: numerosi veicoli in fiamme in via Braja e in via Servettaz

Savona. E’ di sette veicoli il bilancio della “notte di fuoco” appena trascorsa a Savona, dove poco prima dell’alba si sono registrati due roghi che hanno distrutto o danneggiato auto e moto.

Il primo incendio è avvenuto in via Braja, dove le fiamme hanno divorato due auto, un furgone ed un ciclomotore ed hanno danneggiato altre due auto parcheggiate nei pressi dei primi mezzi.

Il secondo rogo è avvenuto pochi minuti dopo in via Servettaz: in questo caso il bilancio è di una sola auto distrutta.

I vigili del fuoco del distaccamento locale sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento e nei successivi accertamenti per risalire alle cause degli incendi, ritenuti primariamente di origine dolosa.