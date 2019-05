NonUnoMeno, un’esperienza di autentica bellezza

Oggi nell’ambito della mia rubrica di Stile Savonese parlo di un argomento un po’ insolito.

Non ha a che fare con moda, mode, eventi o bellezze del territorio, ma è comunque un tema strettamente correlato alla bellezza. Una bellezza diversa però.

Ora vi racconto meglio.

A fine marzo, in occasione dell’Anffas Open Day (l’Anffas è l’ Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità intellettive e/o relazionali), è stata inaugurata la riapertura del Bar Campanellino ad Albenga, nel Parco giochi Peter Pan.

Un porte aperte all’inclusione sociale di cui si parla tanto.

Ero stata invitata a partecipare. Al momento in cui era arrivato l’invito avevo una sovrapposizione di impegni e non ero sicura di andare. Poi un’amica mi ha spiegato più nello specifico, allora ho “aggiustato” l’agenda, spostando un appuntamento per poter essere presente.

Ecco, questa mia amica mi ha fatto un regalo enorme.

Innanzi tutto, ho purtroppo constatato che l’inaugurazione era quasi deserta: qualche esponente di una lista in corsa per le amministrative di Albenga e pochissime altre persone.

Peccato!

Ho trovato i ragazzi del Centro Socio Raibilitativo Anffas di Albenga operosi e desiderosi di darsi da fare e spiegare il loro lavoro.

Alcuni di loro hanno fatto i dolcissimi biscotti e le bellissime torte, e così è ogni giovedì mattina con il Cake Lab. Altri ragazzi (li chiamo ragazzi, ma molti di loro sono un po’ più che ragazzi) si occupano del bar e altri ancora di tenere pulito il grande parco pubblico dove giocano i bambini, tutti diretti e coordinati dagli educatori.

Vogliono lavorare. Vogliono godere della soddisfazione che può dare loro il lavoro, fuggire dall’emarginazione e vivere dignitosamente. Proprio per questo motivo è nato il progetto sociale NonUnoMeno, per l’inclusione attiva di soggetti “speciali” con bisogni “speciali”.

Si tratta di un modello sperimentale di intervento abilitativo, riabilitativo, socio occupazionale attraverso la creazione di imprese vincenti.

NonUnoMeno è un bar, un’osteria, un bistrot, o semplicemente uno “spazio sociale”.

È un’esperienza di autentica bellezza, già realtà di successo a Finalborgo con il Bistrot sociale all’interno dei Chiostri di Santa Caterina, ad Alassio e a Laigueglia con un ristorante.

NonUnoMeno è nato dalla collaborazione tra la Coop. Jobel, l’ANFFAS, gli Istituti Alberghieri di Alassio e Finale Ligure, i Comuni del Comprensorio, i Servizi di inserimento lavorativo disabili (SILD finalese e albenganese), e il Centro di salute mentale di Albenga.

Durante la mia visita ho parlato con il coordinatore del Centro diurno socio riabilitativo Anffas di Albenga. Una bella persona molto disponibile, con tanto entusiasmo e voglia di fare.

È lei che assiste i ragazzi nelle attività del bar e in cucina e mi è piaciuta molto, anzi moltissimo.

La realtà di Albenga con il Bar Campanellino, pur essendo gestita sempre dalle stesse persone di Finalborgo e Alassio, stenta un poco a partire.

Perché non fare una puntatina lì ogni tanto, per un caffè e un dolcetto, accompagnato da sorrisi che entrano nel cuore? Perché non farci un giro, organizzare una festa di compleanno o una merenda?

Potrebbe fare felici questi ragazzi e anche noi, perché si sa che donare qualcosa di noi, anche solo dieci minuti del nostro tempo, fa bene soprattutto a noi stessi.

Non ultimo, far entrare in contatto i ragazzi “speciali” con i bambini che frequentano il parco può costituire un modo per conoscere e comprendere già da piccoli che la disabilità non deve essere una barriera per i rapporti sociali.

Insomma, ci sono molte persone meravigliose impegnate quotidianamente con questi ragazzi, ma c’è ancora tanta strada e tanto lavoro da fare da parte della collettività per includere la bellezza.

Gliela diamo una mano? E cerchiamo dentro di noi di essere … diversamente belli!

