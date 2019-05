Nicola Isetta per la terza volta sindaco di Quiliano: a lui il 57 per cento dei voti

Quiliano. Nicola Isetta è di nuovo sindaco di Quiliano con il 57,12 per cento dei voti. La lista “Progetto Comune” ha sbaragliato la lista “Quiliano Domani” di Rodolfo Fersini, che si è fermato al 42,88%.

Per lui si tratta di un ritorno: Isetta infatti aveva già ricoperto l’incarico di primo cittadino dal 1999 al 2009. Dopo aver perso per soli 14 voti nel 2014, nel corso dell’ultima amministrazione ha ricoperto l’incarico di capogruppo di minoranza della medesima lista “Progetto Comune”.

“Mi fa molto piacere questa vittoria sia per il Gruppo Allargato che per i cittadini di Quiliano. Da questa sera inizieremo a lavorare per la nostra comunità. Se me la aspettavo più combattuta? Per fortuna decidono i cittadini, prendo atto del risultato: questo è un grosso stimolo per iniziare a lavorare con grande passione, fiducia e volontà. Per prima cosa prenderò atto delle situazioni che ci sono e cercherò di far ripartire la macchina amministrativa”.

Isetta era affiancato dai candidati consiglieri Alessio Loi, Annalisa Baldi, Fabio Bazzano, Andrea Bruzzone, Tiziana Bruzzone, Nadia Ottonello, Luca Pagliarino, Cinzia Pennestri, Silvio Pirotto, Giorgia Rossini, Saverio Schinca e Licia Veirana.