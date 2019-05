Nel week-end a Savona (Legino) al via la 50° esima edizione della Sagra della Lumaca

Da domani, Venerdì 24, a Domenica 26 maggio ritorna la tradizionale sagra di fine primavera della Società di Mutuo Soccorso Fratellanza Leginese e del Circolo Milleluci ARCI che hanno sede a Savona – nel quartiere di Legino – in Via Chiabrera 4.

Quest’anno la manifestazione taglia un importantissimo traguardo visto che da ben 50 anni si ripete ininterrottamente: un’importante tradizione per sostenere concretamente le attività sociali dei due sodalizi. I volontari e le volontarie della S.M.S. e del Circolo prepareranno numerose specialità per tutti i gusti: dalle lumache cucinate secondo la tradizionale ricetta leginese ad un’ampia scelta di primi e secondi.

Nel programma anche interessanti appuntamenti musicali e danzanti.

Venerdì 24 maggio spazio ai balli occitani con gli Estrambord

Domenica 26 maggio serata musicale con Tommy

Questi gli orari del primo week-end della sagra:

Venerdì 24 dalle ore 19:30

Sabato 25 dalle ore 19:30

Domenica 26 dalle ore 12:30 e dalle ore 19:30

La 50° Sagra della Lumaca continuerà, poi, anche dal 31 maggio al 2 giugno.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nei locali sociali della Società di Mutuo Soccorso “Fratellanza Leginese” – Circolo Milleluci ARCI

Per maggiori informazioni:

FB: Sms Leginese Milleluci – Tel. 019/860106

Sito: www.millelucisavona.it – Mail: info@millelucisavona.it