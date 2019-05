“Negri imbroglioni schifosi” e una svastica: cartello razzista appeso sulla porta di una famiglia sudamericana

Pietra Ligure. Immaginate di essere pronti per andare al lavoro, uscire di casa e, mentre state chiudendo la porta, di trovarci attaccato un cartello. Lo guardate e vedete che sopra c’è una svastica disegnata e una scritta che recita: “Negri imbroglioni schifosi. Non lamentatevi se gli italiani non vi possono vedere”.

Purtroppo non è un racconto di fantasia, ma quello che è successo questa mattina ad una donna di origini sudamericane che, con tutta la sua famiglia (il marito è suo connazionale) vive a Pietra Ligure.

La signora è rimasta sconvolta per il messaggio razzista trovato sulla sua porta di casa. Un gesto di cui l’autore, per ora, è ignoto. Secondo quanto trapelato, la famiglia non aveva mai ricevuto minacce né ha problemi coi vicini di casa.

E’ giallo quindi su chi possa aver affisso, probabilmente in orario notturno, il cartello razzista.