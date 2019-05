Murialdo, approvato il bilancio 2018: avanzo di 211 mila euro

Murialdo. Lunedì 6 maggio il consiglio comunale di Murialdo ha approvato il conto consuntivo relativo all’anno 2018 che ha registrato un avanzo disponibile di 211.000 euro.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Salvetto unitamente al proprio gruppo “Con Murialdo” e all’opposizione “per avere ottenuto un risultato che permetterà a chi sarà chiamato ad amministrare per i prossimi 5 anni di avere a disposizione una cifra considerevole per realizzare opere importanti per Murialdo”.

Tale somma andrà ad aggiungersi agli oltre 2 milioni di euro già disponibili attraverso finanziamenti ottenuti dalla stessa amministrazione.