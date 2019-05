Millesimo, la lista civica “Manconi Sindaco” presenta il suo programma 

Millesimo. La lista civica guidata dall’ingegnere trentanovenne e assessore uscente Andrea Manconi si presenta ai millesimesi. “Diventiamo Sindaco” lo slogan che da mesi accompagna il percorso del gruppo, venerdì 10 maggio, alle 20.30, approda in sala consiliare del Comune di Millesimo per presentare a tutta la cittadinanza i punti salienti del programma e i dodici componenti della squadra in previsione delle prossime amministrative.

“Mancano ormai meno di venti giorni alla data del 26 maggio e per noi sarà un’emozione raccontare la nostra storia – sottolinea il candidato sindaco – Lo faremo riadattando i soliti schemi. Racconteremo, tra musica, video e immagini, una storia per noi appassionante che ci ha accompagnato dal mese di novembre ad oggi e che ci permetterà di condividere con tutti i millesimesi la nostra proposta di futuro fatta di 50 azioni concrete da realizzare nei prossimi cinque anni”.

L’appuntamento di venerdì si inserisce in una serie di incontri itineranti tra le vie del paese denominati “#ilPROGRAMMAinSTRADA” pensati per arrivare a tutti quei cittadini che non potranno essere presenti in sala consiliare.

“Il nostro programma – conclude Andrea Manconi – si sviluppa su cinque tematiche fondamentali: amministrazione e cittadino; innovazione e sviluppo; politiche sociali; marketing territoriale e cultura; rinnovo urbano. Il risultato che racconteremo ai nostri concittadini è la sintesi di sei mesi di lavoro condiviso con più di 100 millesimesi. Siamo orgogliosi della nostra proposta e del nostro lavoro. Fidatevi di noi. Siamo Pronti. Diventiamo Sindaco”.