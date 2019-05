Millesimo, dalla lista “Manconi sindaco” un patto con gli elettori

Millesimo. La lista civica “Manconi Sindaco”, per l’ultima settimana di campagna elettorale, lancia il “Patto con gli elettori – 10×200”: dieci azioni concrete da realizzare entro la fine dell’anno in corso. “Il lavoro fatto in questi mesi – spiega Andrea Manconi – ci permette di avviare la nostra azione amministrativa a partire dal giorno dopo le elezioni. Le discussioni sviluppate ai tavoli di lavoro dal mese di novembre hanno previsto l’individuazione degli strumenti economici necessari alla realizzazione di quanto promesso nel programma elettorale. Questo ci permette oggi di fissare i primi obiettivi”.

Tra i dieci punti un programma di nuove asfaltature e pulizie straordinarie con priorità data alle frazioni; l’avvio dell’iter per l’assunzione di un secondo agente di polizia municipale; lo studio di fattibilità del nuovo palazzetto dello sport, di una nuova area parcheggio in prossimità del centro storico e, con modalità partecipative, del futuro assetto dei giardini pubblici. Curiosa inoltre la proposta di un “Comitato Cittadino” costituito a sorteggio tra i millesimesi in rappresentanza di tutti i quartieri, località e frazioni con il compito di valutare periodicamente l’operato del sindaco e dell’amministrazione.

“Il progetto ‘Diventiamo Sindaco’ – puntualizza il candidato – non traguarda esclusivamente all’appuntamento elettorale ma vuole rimettere il cittadino al centro dell’azione amministrativa nei prossimi cinque anni. Per questo motivo abbiamo programmato tra le priorità l’apertura di uno sportello di aiuto e ascolto e l’avvio di un organismo tecnico-amministrativo di controllo e vigilanza sugli standard di gestione e manutenzione della Casa di Riposo comunale coinvolgendo anche le famiglie degli ospiti”.