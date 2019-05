Millesimo, a lista civica “Manconi Sindaco” lancia l’iniziativa #ilprogrammainstrada

Millesimo. Dal pomeriggio di domani, mercoledì 8 maggio, il candidato sindaco Andrea Manconi e tutti i membri della lista a suo sostegno distribuiranno per le vie del comune di Millesimo il programma elettorale “frutto di mesi di confronto, partecipazione ed idee ai quali più di 100 millesimesi hanno preso parte”.

“L’iniziativa denominata #ilprogrammainstrada – dichiara il candidato sindaco – nasce dalla nostra volontà di abbattere tutte le intermediazioni che di solito si frappongono tra una lista candidata e gli elettori. Siamo consapevoli che le settimane che ci dividono dall’elezione amministrativa saranno un momento importante per la nostra comunità e noi vogliamo viverlo in mezzo ad essa toccando con mano le diverse realtà che la compongono.”

Attraverso il racconto di 50 azioni concrete e realizzabili, saranno cinque i temi che verranno presentati ai millesimesi: Amministrazione e Cittadino; Innovazione e Sviluppo; Politiche Sociali; Rinnovo Urbano e Marketing Territoriale e Cultura.

“Vogliamo che il progetto #diventiamosindaco – conclude Andrea Manconi – prosegua sul binario del coinvolgimento diretto dei cittadini anche in piena campagna elettorale. Dopo aver concluso la fase di ascolto, siamo pronti a presentare la sintesi delle proposte raccolte con l’obiettivo di rendere il più consapevoli possibile gli elettori che si recheranno alle urne il prossimo 26 maggio.”

Ecco in sintesi il programma della presenza dei candidati sul territorio comunale: mercoledì 8 maggio dalle 16 alle 19 in zona di Braia-Eutra; sabato 11 maggio dalle 10 alle 19 in zona di Piani della Madonna, in via Trento e Trieste; lunedi 13 maggio dalle 16 alle 19 in zona Piangiaschi-Monastero; mercoledì 15 maggio dalle 16 alle 19 in zona Castello/Spaletto, in via Marconi; venerdì 17 maggio dalle 16 alle 19 in zona Acquafredda, Borda e Colla; sabato 18 maggio dalle 10 alle 19 in zona centro storico, in piazza Italia.

Andrea Manconi, 39 anni, laureato in ingegneria civile presso il Politecnico di Torino, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona, cresciuto a Millesimo, esercita l’attività professionale in qualità di consulente per le imprese in materia di salute e sicurezza attraverso il proprio studio tecnico associato.

Nel 2014 inizia l’attività di amministratore pubblico come assessore durante il mandato del sindaco Pizzorno assumendo le deleghe alla promozione territoriale, al commercio e all’associazionismo. Durante questi anni di impegno pubblico viene selezionato tra i quaranta giovani amministratori provenienti da tutta Italia per partecipare alla quinta edizione del Corso di Formazione Specialistica in Amministrazione Municipale – ForsAM – organizzato dalla Scuola Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Attualmente ricopre l’incarico di membro della Consulta Piccoli Comuni di Anci Liguria.