Migranti in diminuzione nei centri d’accoglienza liguri, parlamentari savonesi Lega: “Grazie Matteo Salvini”

Savona. “Esprimiamo soddisfazione per le statistiche rese note dal Viminale sulla sicurezza in Liguria, con riferimento al calo dei reati e degli stranieri in strutture di accoglienza”.

Ad affermalo sono stati i parlamentari savonesi della Lega, Sara Foscolo e i senatori Paolo Ripamonti e Francesco Bruzzone, che hanno proseguito: “I numeri danno ragione alla Lega e a Matteo Salvini: nella provincia di Savona, nel 2019 si sono registrate una diminuzione dei reati del -8,1 per cento e -19,69 per cento di stranieri ospitati in strutture di accoglienza. Dati che confermano l’efficacia delle misure adottate dal Ministro dell’Interno per rafforzare il controllo dei territori e il contrasto dell’illegalità”.

“Ottimo lavoro, avanti in questa direzione: ben venga il Decreto Sicurezza Bis e tutti i provvedimenti volti a garantire la sicurezza e la tranquillità degli italiani. Ancora una volta, Matteo Salvini e la Lega al Governo passano dalle parole ai fatti”, hanno concluso.