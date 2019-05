Michela Vignone a sostegno di Luigi De Vincenzi: “Più iniziative al centro polivalente, un tavolo di lavoro sul palazzetto dello sport”

Pietra Ligure. Michela Vignone, 51 anni, docente, in campo per le elezioni comunali a Pietra Ligure a sostegno di Luigi De Vincenzi, con la lista “Pietra Sempre”.

“Quando Luigi De Vincenzi mi ha chiesto di far parte della squadra ho accettato volentieri, siamo davvero un bel gruppo” dice la Vignone.

“I miei ambiti di competenza sono la cultura e lo sport, settori di cui mi occupo da tempo e per i quali spero di intervenire nel prossimo mandato amministrativo”.

Tra le proposte: “Sicuramente più incentivi e agevolazioni per il cinema-teatro “Moretti”, inoltre è indispensabile riattivare la struttura del centro polivalente con più iniziative e più mostre a livello culturale” aggiunge.

Per quanto riguarda il settore sportivo: “Dal mio punto di vista lo sport è inteso come cultura del benessere, benessere anche psico-fisico, per questo sarebbe bello dare continuità agli iscritti della Polisportiva Maremola. Inoltre servono strutture all’aria aperta, campetti e altro… E’ una richiesta sollecitata anche da molti turisti”.

Quanto al Palazzetto dello Sport: “L’obiettivo è quello di creare un tavolo di lavoro organico con tutte le società sportive, sia sotto l’aspetto organizzativo quanto sui lavori più urgenti da fare” conclude la candidata della lista “Pietra Sempre”.