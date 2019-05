Liguria. Liguria ai confini del vortice ciclonico in azione nel sud Italia, ma protetta dalle maglie orientali di alta pressione in azione sull’ovest del continente. Ne consegue passaggio di nubi in un contesto variabile ma asciutto. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 13 maggio, giornata caratterizzata da variabilità, con nuvolosità medio-alte e stratificazioni in transito. Schiarite più generose saranno presenti a ponente, mentre nubi più diffuse interesseranno il settore centro-orientale, specie al mattino, con addensamenti che potranno risultare a tratti compatti a levante e nelle relative zone interne, ma senza la minaccia di piogge. Generalmente più aperto nel pomeriggio. Attenzione ai venti che saranno ancora tesi o localmente forti al mattino. Mare stirato sottocosta, mosso al largo. Temperature stazionarie, comprese sulla costa tra 9 e 17 gradi, nell’interno tra 2 e 13.

Domani, martedì 14 maggio, ancora nuvolosità in transito in un contesto almeno in parte soleggiato e cielo di conseguenza parzialmente nuvoloso. Venti: Generalmente settentrionali moderati. Mari: Poco mosso. Temperature: Stazionarie. Mercoledì 15 maggio prosegue tempo variabile. Tendenza all’incremento della nuvolosità in serata.