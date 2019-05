Liguria. Rimonta l’alta pressione portando il picco del caldo durante il prossimo weekend. Le temperature non dovrebbero comunque superare i +26/+28° nelle zone interne, rimarrà più fresco lungo le coste grazie alle brezze marine.

Secondo gli esperti del Centro Limet, per la giornata di oggi giovedì 30 maggio avremo ancora delle nubi nella prima parte della mattina ma il cielo diverrà sereno entro metà mattinata. Nel pomeriggio sviluppo di una blanda attività cumuliforme sui rilievi che potrà sfociare in un breve acquazzone specificatamente sull’alta val Trebbia. Sereno ovunque in serata.

Venti blandi a regime di brezza. Rinforzi pomeridiani da sud ovest sulle coste del ponente. Mare poco mosso o quasi calmo. Temperature minime in diminuzione, in aumento le massime: sulla costa minime tra 12 e 15 gradi; massime tra 18 e 21 gradi; all’interno minime tra 6 e 12 gradi, massime tra 19 e 23 gradi.

Per domani, venerdì 31 maggio, si prevede una giornata soleggiata. Sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne, dove non si escludono locali acquazzoni specialmente tra val d’Aveto e val Trebbia. Temperature in ulteriore aumento, specie nei valori massimi. Si potranno toccare i 25/26 gradi nelle aree interne.

Infine, per sabato 1 giugno altra giornata soleggiata con temperature in ulteriore aumento. Solito sviluppo di nubi nelle zone interne durante il pomeriggio. Punte sino a 28 gradi nelle zone interne, più fresco lungo le coste a causa delle brezze.