Liguria. Palude barica sull’Italia con fenomeni d’instabilità che prediligeranno le aree interne durante le ore pomeridiane.

Secondo gli esperti del Centro Limet, per la giornata di oggi avremo al mattino tempo parzialmente nuvoloso lungo le coste per la presenza di nubi basse, non mancheranno comunque le schiarite, sereno nelle aree interne. Dal pomeriggio possibili temporali nelle zone interne del levante confinanti con l’Emilia e sulle Alpi liguri altrove soleggiato. Nuovi banchi di nubi basse lungo le coste in serata

Venti deboli provenienti dai quadranti meridionali, mare calmo o poco mosso. Temperature in aumento nei valori massimi: sulla costa minime tra 11 e 15 gradi, massime tra 18 e 20 gradi; all’interno minime tra 6 e 11 gradi, massime tra 14 e 18 gradi.