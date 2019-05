Liguria. Al mattino cielo sereno a parte locali velature o nubi alte in transito da nord a sud. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sull’Appennino centro-orientale e sulle Alpi Liguri, con sconfinamenti verso le aree costiere sottostanti (Imperiese, Golfo Paradiso, Tigullio occidentale); non si prevedono piogge. Sul resto della regione bel tempo. In serata dissolvimento degli annuvolamenti e ritorno del sereno su tutta la Liguria.

Alta pressione e bel tempo sulla nostra regione almeno fino alla giornata di domenica. Nubi locali nelle zone interne, ma con basso rischio di temporali. Temperature in aumento. Le perturbazioni sembrano lasciare spazio ad una fase più stabile e decisamente più adatta alla stagione.

Venti: Deboli da nord al primo mattino, in regime di brezza sotto costa nel pomeriggio.

Mari: Quasi calmo.

Temperature: Pressoché stazionarie

Costa min: 12/15°C, max: 18/21°C

Interno min: 6/12°C, max: 19/23°C