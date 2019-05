Liguria. Giornata all’insegna del tempo piuttosto instabile soprattutto nell’entroterra, prima dell’arrivo di forti piogge con possibilità di grandine nel corso della prossima notte con un marcato calo delle temperature.

Nella notte le temperature minime si sono attestate tra 12° e 14° lungo la costa, tra 4° e 11° nell’entroterra, sulle vette più alte invece tra 0° e 4°. La mattinata è iniziata con cieli prevalentemente soleggiati sul settore centrale e locali piovaschi sotto costa ma soprattutto in mare aperto a levante con qualche piovasco anche nell’estremo ponente.

Nel corso delle prossime ore si concentreranno i fenomeni nell’entroterra con qualche possibile colpo di tuono e dalla tarda serata/notte netto peggioramento delle condizioni del tempo su tutta la Liguria con una linea temporalesca che, escludendo l’estremo ponente, attraverserà con una discreta velocità tutta la regione. Al suo passaggio – come prevedono gli esperti di Limet – entrerà con una grande prepotenza la tramontana con raffiche molto intense specialmente sul settore centrale (oltre i 100 km/h nelle zone più esposte). Nello stesso tempo, accompagnato dalla tramontata, entrerà il freddo, che porterà nevicate fino a quote molto basse per il periodo.