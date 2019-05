Liguria. Si avvicina da nord un’intensa perturbazione ricolma di aria fredda che ci accompagnerà lungo tutto il weekend. Questo nella giornata odierna comporterà condizioni di instabilità con piogge sparse e temporali a partire dalla serata.

La giornata di oggi si apre all’insegna dei cieli per lo più coperti su tutta la regione ma senza precipitazioni. Per quanto riguarda le temperature minime sulla costa sono comprese tra 8 e 14 gradi mentre nell’entroterra tra 1 e 8 gradi. Ancora una volta le cifre più basse le troviamo in Val d’Aveto in particolare a Rezzoaglio con 0.1 gradi e a Cabanne con -1.3 gradi, il valore più basso di tutta la regione. Infine una sguardo all’umidità che risulta piuttosto alta un po’ ovunque essendo compresa tra il 70 e il 98 per cento.

La giornata di oggi vedrà nuvolosità compatta durante tutta la mattina specialmente su genovese e savonese dove non si escludono pioviggini. Dal tardo pomeriggio la formazione di una linea di temporali in pianura padana in transito da ovest verso est potrebbe interessare le aree comprese tra Varazze e Sestri Levante. Nuvolosità sparsa altrove con instabilità anche sulle Alpi Marittime. I venti saranno moderati da sud sud ovest con locali rinforzi nelle aree interne del centro ponente. Le temperature saranno stazionarie o in leggero calo con valori massimi sulla costa compresi tra 14 e 17 gradi mentre nell’interno tra 13 e 16 gradi.

Questa intensa perturbazione ricolma di aria fredda, come già detto, ci interesserà in particolar modo lungo il weekend portando un brusco calo delle temperature e precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso anche a quote piuttosto basse per il periodo. Questa evoluzione dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti.