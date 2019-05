Liguria. Una goccia d’aria fredda riporta condizioni instabili anche sulla Liguria con temperature in calo ed il ritorno della neve a quote relativamente basse per il periodo. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Una goccia instabile, ricolma di aria fredda, è in azione sull’Italia centro settentrionale. Tale goccia è alimentata da correnti provenienti dal nord est Europeo. L’alta pressione posizionata sulla Scandinavia non fa altro che alimentare quindi le condizioni instabili e fredde per il periodo sull’Europa centro meridionale.

Durante le ore notturne l’instabilità è aumentata specialmente sul centro ponente. Si sono attivati infatti, verso la mezzanotte, dei fenomeni temporaleschi che hanno interessato dapprima il genovesato e successivamente il savonese e l’imperiese. Gli accumuli pluviometrici maggiori si sono infatti avuti tra le province di Savona e Imperia. Le temperature minime sono calate rispetto ai valori di ieri: a Savona è stata di 10,4°C.

Durante la mattinata la Liguria sarà sostanzialmente divisa in due. Le nubi più compatte le troveremo sull’imperiese dove saranno in atto anche delle precipitazioni, nevose sopra i 1000/1200m. Sulle restanti zone tempo asciutto con anche delle belle schiarite. Nel corso del primo pomeriggio dei piovaschi si attiveranno nelle zone interne del centro levante con quota neve sempre sui 1000/1200m. Tempo più soleggiato lungo le coste, mentre tenderà a migliorare anche a ponente. Dal tardo pomeriggio migliora un po’ ovunque. Le temperature massime saranno in calo, con punte comunque fino a +21°C nei luoghi dove sarà presente il soleggiamento. Ventilazione tesa dai quadranti settentrionali. Mare mosso a ponente, poco mosso altrove.

La giornata di domani sarà generalmente asciutta con un po’ di instabilità pomeridiana che si manifesterà sui rilievi del levante.