Liguria. Poco nuvoloso durante la notte; velature nubi sottili avanzeranno successivamente da ponente a levante, nel contempo nubi basse costiere tenderanno a compattarsi sul settore centrale costiero in un contesto nel complesso soleggiato; entro sera ulteriore intensificazione della nuvolosità tra Genovesato e Tigullio, dove non si escludono isolati sgocciolii o piovaschi di breve durata.

Si riassorbe la colata fredda sulla Penisola, lasciando posto ad una timida rimonta dell’alta pressione sul comparto centrale euro-mediterraneo ; tuttavia, per la Liguria tutto ciò non si tradurrà in tempo stabile e cieli sereni.

Venti: si imposta fin da subito da sud-ovest al largo, intensità moderata. Brezze notturne dominanti sull’arco ligure. In giornata, flussi vivaci da sud, rinforzi di “Marino” sull’Appennino centrale. Mari: generalmente mosso, tendente a molto mosso il settore centrale dal pomeriggio.

Temperature: in generale ripresa, specialmente in quota.

Costa min: 11/14°C, max: 15/17°C

Interno min: 1°C/8°C, max: 12/15°C