Messa in sicurezza della provinciale a Toirano e Carpe, accordo tra Comune e Provincia

Toirano. Ieri il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, ed il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici del Comune di Toirano, Giuseppe De Fezza, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la messa in sicurezza di due tratti della strada provinciale particolarmente pericolosi per la circolazione dei veicoli e delle utenze deboli. L’adesione al protocollo è stata deliberata dalal giunta comunale lo scorso 20 aprile.

“Ciò avverrà – spiega De Fezza – tramite la predisposizione di manufatti ed attrezzature destinati alla riduzione della velocità e alla protezione dei pedoni, sia nella frazione Carpe che nel capoluogo del Comune di Toirano. L’obiettivo degli interventi in questione è il miglioramento sia della sicurezza stradale che di quella pedonale. Questo risultato verrà ottenuto tramite la costruzione di opportuni marciapiedi di attraversamenti pedonali rialzati e illuminati, nonché, ove possibile, mediante adeguamenti geometrici della carreggiata e attraverso la completa rivisitazione della segnaletica verticale ed orizzontale”.

Gli studi preliminari relativi al progetto sono stati esaminati ed hanno soddisfatto entrambi gli Enti. Nei prossimi mesi si procederà con la progettazione definitiva-esecutiva e l’accantieramento delle opere.

Conclude De Fezza: “Il tratto urbano di Toirano si sviluppa sulla strada provinciale, sulla quale ci sono diverse criticità che vanno risolte. Dopo alcuni studi e rilievi condivisi tra gli uffici comunali della Provincia e del Comune di Toirano, siamo arrivati a stilare un protocollo d’intesa che ci permetterà di mettere in sicurezza sia la frazione Carpe (dove si registra una importante presenza di veicoli che sfrecciano a tutta velocità, soprattutto nei week end) sia il tratto del capoluogo in prossimità delle scuole e degli edifici sportivi. Finalmente presto vedremo l’avvio dei cantieri stradali per la messa in sicurezza della strada provinciale”.