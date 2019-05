Savona. Domenica 12 maggio si è svolta la trentunesima Camminata panoramica – 28° Memorial Nicola Gambetta organizzata dalla Polisportiva S. Francesco Savona. Gli iscritti alla manifestazione sono stati 507, presenze che permetteranno di devolvere all’ A.S.CO.L.L., Associazione savonese contro le leucemie, la somma di 2.535 €.

La vittoria in campo maschile è andata ad Andrea Ermellino (Cambiaso Risso), che ha preceduto Lorenzo Parodi, Simone Aresta e Giovanni Pesce. In campo femminile ha vinto Silva Dondero (Maratoneti Genovesi), davanti a Dana Santamaria e Alina Roman.

di 239 Galleria fotografica Memorial Gambetta









Tra i giovani Under 15, vittoria per Elena Cusato (Atletica Ceriale) e Luca Sambarino (Polisportiva San Francesco). Sul podio anche Andrea Ercole e Giulio Barbieri, Melissa Avataneo e Alice Carlevarino.

Ancora classifiche per il Gambetta. Nella categoria Juniores, tra i 16 e i 25 anni, vittoria per Francesco Fazzina e Michela Bruzzone. Numerosi altri premi: nella categoria 26/35 vittoria di Simone Briano e Manuela Aruta; nella categoria 36/45 tocca a Stefano Pace ed Elizabeth Stantero; in quella 46/55 Bruno Guadagnini e Rita Perucca; oltre i 65 anni Edo Siri e Graziella Gattullo.

Il gruppo più numeroso iscritto al Gambetta 2019, con apposito premio, è stato quello della Bitron di Savona. Luca Bolla, con i suoi 9 mesi, è risultato il concorrente più giovane iscritto alla manifestazione; premio all’opposto per Graziella Gattullo, che ha preso parte alla manifestazione con i suoi 78 anni.