Meeting Città di Savona: la cronaca diretta dalla Fontanassa

Savona. Tutto pronto al campo Fontanassa per il meeting Città di Savona di atletica leggera, che assegnerà anche il memorial Giulio Ottolia. Molte le star di livello internazionale per questa competizione, che rappresenta il momento di punta dell’atletica leggera ligure in questa stagione.

Per molti atleti, azzurri ma non solo, il Città di Savona è la prima occasione per conseguire i minimi per la qualificazione ai Mondiali di Doha del prossimo settembre.

C’è attesa per le gare di velocità: tra i partenti in campo maschile, infatti, ci sono atleti accreditati di tempi sotto i 10” sui 100 m (Cissé e Bacon) e sotto i 20” sui 200 m (Rodney). Sugli ostacoli, poi, sarà praticamente un’anticipazione dei campionati italiani di luglio. In campo femminile tutti gli occhi sono puntati sui 200 metri, con la star di Trinidad e Tobago Semoy Hackett (22”51) e sui 100H, con la campionessa di casa Luminosa Bogliolo, che proprio un anno fa fece registrare uno strepitoso 12”99.

Il pomeriggio di gare comincierà alle 16.15 e Ivg lo seguirà in diretta. Troverete gli aggiornamenti su questa pagina.