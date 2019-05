Mauro Demichelis (Andora Più): “Realizzato piccoli e grandi interventi per rendere Andora più bella e moderna”

Andora. “Una pista ciclabile che collegherà la costa all’entroterra e lungo la quale correranno le tubazioni che assicureranno l’approvvigionamento idrico di Andora, in particolare delle zone agricole, nei periodi di siccità. L’accordo con gli altri comuni c’è e le tubazioni sistemate lungo la via San Lazzaro, recentemente asfaltata, fanno parte di questo obiettivo”.

Ecco uno dei progetti già avviati nel mandato concluso che la “Lista Andora Più – Mauro Demichelis Sindaco” prevede di attuare nei prossimi 5 anni “insieme alle opere a terra del Porto turistico e alla ulteriore messa in sicurezza del territorio”.

Il sindaco uscente Mauro Demichelis ha ricordato di aver “realizzato piccoli e grandi interventi in tutto il territorio per rendere Andora più bella, più moderna e al passo con gli altri comuni. È stato dato valore alla parola ‘prevenzione’, con la messa in sicurezza della scuola a rischio crollo e risolvendo problematiche storiche attuate con il rifacimento della pavimetazione di via Clavesana e quella di Molino Nuovo”.

“Continueremo come sempre a lavorare insieme ai cittadini per nuovi obiettivi e con lo stesso impegno”, assicura Demichelis.