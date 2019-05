Maurizio Novara a sostegno di Sara Foscolo: “Risorse per Pietra Ligure senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini”

Pietra Ligure. Maurizio Novara, anche lui consigliere di minoranza uscente, da qualche mese esponente di “Liguria Popolare”, in campo con la coalizione di centrodestra a sostegno di Sara Foscolo per le elezioni comunali di Pietra Ligure.

“Non voglio fare promesse, posso dire che metterò al servizio dei pietresi la mia esperienza e competenza per migliorare la nostra cittadina: non sono un politico, mi presento come un bravo tecnico pronto ad aggiustare i “guasti” di Pietra Ligure, esattamente come un buon elettricista o idraulico…” afferma.

“Sono convinto di poter dare il mio contributo e un importante valore aggiunto alla lista e alla squadra di Sara Foscolo e mi impegnerò con forza in questa direzione”.

“A livello programmatico posso dire che sto lavorando ad una azione di risparmio, ottimizzazione e migliore gestione del bilancio comunale, sono convinto che si possano reperire e trovare risorse maggiori senza mettere mano nelle tasche dei pietresi”.

“Le risorse ci sono, basta trovarle e servono le competenze per farlo: ho già individuato settori significativi sui cui intervenire. Ne parlerò domani sera, mercoledì 22 maggio, alle ore 20 e 30, al cinema-teatro di Pietra Ligure, nell’incontro organizzato dalla “Lista civica dei Pietresi”. Spiegherò forme e modalità su cui operare sotto il profilo economico-finanziario, con vantaggi complessivi per l’ente comunale” conclude Novara.