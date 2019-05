Massimino 2019, riconferma a primo cittadino per Massimo Paoletta

Massimino. Solo una lista in campo, la “Pro Massimino” di Massimo Paoletta, eletto sindaco della piccola località valbormidese in questa tornata di elezioni amministrative. Alle 19 si erano recati alle urne in 54 votanti che in valore percentuale vuole dire il 51.92% degli aventi diritto del più piccolo comune della provincia.

Quorum superato e strada spianata per la riconferma a primo cittadino: Massimo Paoletta inizierà il suo secondo mandato amministrativo. Nello speciale elettorale si può vedere il dato dell’affluenza e il dettaglio dello spoglio domani, 27 maggio, a partire dalle 14.

La lista: Elena Bacis, Mattia Boffa, Simone Clerici, Davide Giribone, Valter Massera, Paolo Odda, Salvatore Pirrone, Lorenzo Revetria e Mirco Tarsio.