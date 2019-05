Marisa Pastorino a sostegno di Luigi De Vincenzi: “Pietra Ligure Smart City per migliorare la qualità di vita”

Pietra Ligure. Marisa Pastorino, 33 anni, funzionario comunale, in campo per le prossime elezioni comunali a Pietra Ligure a sostegno di Luigi De Vincenzi, la più giovane della lista “Pietra Sempre”.

“Ho accettato la candidatura in quanto ritengo Luigi De Vincenzi il miglior sindaco che Pietra Ligure possa avere, per un suo rilancio e una governance moderna del territorio” sottolinea.

“L’aspetto significativo della nostra squadra è quello di aver saputo conciliare esperienza e innovazione, con amministratori già rodati nella macchina comunale e altri candidati che si affacciano con idee nuove alla vita politica del paese”.

“Il mio obiettivo principale è quello di sviluppare il progetto di Smart City: ho avuto l’esperienza e l’incarico per la città di Genova in relazione alla mia attività lavorativa, ora voglio portare quel modello anche a Pietra Ligure. Lo scopo è creare una cittadina sostenibile, migliorando la qualità di vita dei cittadini attraverso l’utilizzo delle tecnologie” spiega.

“Il progetto prevede quattro direttrici fondamentali di intervento: la prima è la semplificazione, ovvero rendere più agevole il rapporto tra Comune e cittadini, penso ad un restyling del sito comunale o alla modulistica, o ancora a pratiche da svolgere con semplicità stando da casa. Secondo elemento l’inclusione sociale, con riferimento a persone diversamente abili: serve un piano di abbattimento delle barriere architettoniche e per donne, ad esempio, parcheggi rosa. Infine la mobilità, sviluppando un servizio di navette con veicoli a basso impatto ambientale, nell’ambito turistico e non solo. Infine la sicurezza, in quanto rientra nel progetto anche la stessa videosorveglianza” conclude Marisa Pastorino.