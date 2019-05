Mario Carrara a sostegno di Sara Foscolo: “Pietra Ligure deve rinascere”

Pietra Ligure. Mario Carrara, ex assessore e attuale capogruppo di minoranza con la “Lista civica dei Pietresi”, in campo nella lista di centrodestra che candida a sindaco Sara Foscolo per le elezioni comunali a Pietra Ligure.

“Il primo aspetto importante è quello di avere finalmente un centrodestra forte e unito, cosa che non accadeva da tanti anni” afferma. “Siamo un gruppo compatto e che si riconosce nei valori e nell’identità politica della coalizione che vogliamo rappresentare”.

“In questi cinque anni abbiamo fatto una opposizione dura, ma costruttiva e basata su proposte alternative, abbiamo condotto battaglie e iniziative per la nostra cittadina: Pietra Ligure ha visto un decadimento evidente, vogliamo e dobbiamo invertire la rotta”.

“Ora abbiamo l’occasione di andare al governo cittadino con l’obiettivo di realizzare il nostro programma, un programma di rilancio, che passa dalle opere, dalla riqualificazione urbana, dalla manutenzione, dal decoro e dalla pulizia, elementi fondamentali per l’appeal turistico di Pietra Ligure”.

Carrara lancia l’appuntamento di domani sera, mercoledì 22 maggio, alle ore 20:30, al cinema-teatro di Pietra Ligure, nel quale sarà presentato il progetto amministrativo della lista. Nel corso della serata sarà illustrata una relazione sui cinque anni di opposizione, sulla situazione attuale di Pietra Ligure e saranno indicate soluzioni e progetti futuri: “Invito tutti i cittadini pietresi a partecipare alla nostra iniziativa di domani sera” conclude Carrara.