Marinella Geremia nella lista a sostegno di Massimo Gualberti: “Migliorare Finale si può e si deve”

Finale Ligure. Marinella Geremia, consigliere comunale uscente, tecnico ambientale, in campo per la Lega nella lista di centrodestra che candida a sindaco di Finale Ligure Massimo Gualberti.

“La lealtà è la mia passione”, lo slogan scelto dalla candidata finalese per queste elezioni comunali. “In questi cinque anni ho svolto l’attività di consigliere di opposizione cerando sempre di affiancare e supportare le richieste e le segnalazioni dei cittadini, penso ai rifiuti, al verde pubblico o ai servizi comunali”.

Tra le proposte programmatiche: “Una è quella del Dream Bus, ovvero un servizio di trasporto per il over 65: un taxi convenzionato con il Comune a soli 3 euro per muoversi sul territorio finalese” afferma.

Altro punto è sulla disabilità: “Abbiamo nell’organico del Comune il disabiity manager, serve una azione strutturale di appoggio e sostegno per le persone diversamente abili”.

Infine l’orgoglio del passaggio alla Lega: “Si, lo rivendico con forza, ne sono fiera, come appartenenza e rappresentanza. Sicuramente il partito darà il suo contributo alla lista. Per questo chiedo ai finalesi di votare Gualberti sindaco e indicare la sottoscritta tra le preferenze per la carica di consigliere” conclude.