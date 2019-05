Finale Ligure. “Siamo la sorpresa? No, ormai una realtà pronta per amministrare Finale Ligure”. Così la candidata sindaco di Finale Ligure Viva Maria Gabriella Tripepi chiude la sua campagna elettorale in vista del voto di domenica per le elezioni comunali finalesi.

Dopo la cena-buffet al ristorante “Cucco” di San Bernardino, la candidata sindaco finalese lancia il suo appello al voto: Il voto è il mezzo che ha una persona per far sentire la sua voce, per far capire a chi deve governare cosa vuole. Chi vota Finale Ligure Viva vota per dire che vuole un paese pulito, sicuro, prospero di lavoro e rispetto. Chi vota Finale Ligure Viva vota perché vuole che il suo Comune si occupi dei suoi cittadini, che sia pronto nel momento del bisogno. Chi vota Finale Ligure Viva vuole un futuro migliore per sé e i propri figli”.

“Siamo pronti a governare, abbiamo le capacità. Lo abbiamo dimostrato con un progetto importante come il Rione Piaggio, che è qualcosa molto più che una promessa elettorale. E’ lavoro per tante persone, una ‘nuova casa’ per centinaia di finalesi…”.

“La Fiducia è una cosa seria che si dà alle persone serie. Noi lo siamo. Dateci la vostra fiducia e non ve ne pentirete…”.

“Votate i valori che volete preservare. Non diamo spazio alla rabbia e alla disillusione. Un voto per noi è un voto per un domani migliore da subito”.

A rincarare l’importanza del voto di domenica ecco le parole del coordinatore politico Ferdinando Pattaro, candidato nella lista a sostegno di Maria Gabriella Tripepi: “Cari Finalesi, dopo questa nostra innovativa campagna elettorale ci siamo, domenica sarete chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i vostri rappresentanti. Concittadini: per le elezioni amministrative del nostro comune Finale Ligure scegliete il nostro movimento civico, scegliete con forza e determinazione Finale Ligure Viva, unica garanzia per una amministrazione delle persone e per le persone…”.

“Ci siamo smarcati con decisione dalle logiche partitiche che spesso hanno ingabbiato la nostra azione negli anni passati. Finalmente abbiamo intrapreso una nostra strada, un nostro percorso civico, lavorando ad un programma di rilancio per la nostra città: progetti chiari, concreti, fattibili e perseguibili… Non solo la soluzione per le ex aree Piaggio che diventeranno con la nostra amministrazione il “Rione Rinaldo Piaggio”, un progetto che contiene l’essenza della nostra capacità innovativa e progettuale, ma anche tante proposte per una Finale Ligure migliore”.

“Ho deciso questa volta di metterci la faccia dopo anni di coordinamento politico per il movimento, presentandomi nella lista di Finale Ligure Viva, mettendo a disposizione la mia esperienza e le mie capacità maturate in diversi settori. Scegliendo non solo Maria Gabriella come candidata sindaco ma anche il sottoscritto come consigliere, avrete una occasione irripetibile per una amministrazione al servizio della comunità”.

“Votate Finale Ligure Viva, l’unica vera alternativa di questa campagna elettorale”.

ECCO ALCUNI VIDEO DALLA PAGINA FACEBOOK DEL MOVIMENTO CIVICO: